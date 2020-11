نقل أميرة سعودية إلى المستشفى بعد سرقة مقتنيات قيمتها 600 ألف يورو من شقتها بباريس

وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر فرنسي أن أميرة سعودية تعرضت شقتها الباريسية إلى السرقة. وقدرت قيمة المسروقات بـ 600 ألف يورو. ونقلت الاميرة البالغة من العمر 47 عاما إلى المستشفى في حالة صدمة ولم يتمكن المحققون الفرنسيون من الاستماع إلى إفادتها.

وأوضح تقرير الوكالة أنه لم تطأ إحدى الاميرات السعوديات شقتها الباريسية الواسعة منذ منتصف أغسطس 2020 وعندما عادت يوم الخميس 05 نوفمبر، لم تجد حقائبها وساعاتها ومجوهراتها وفراءها الفاخرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 600 ألف يورو.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس أمس الجمعة إن الجناة دخلوا “دون اقتحام” هذه الشقة الواقعة في شارع جورج الخامس قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة “لو باريزيان”.

ومن بين المسروقات حوالى 30 حقيبة “إيرميس” تقدر قيمتها بما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو وساعة كارتييه ومجوهرات وفراء. وأوضح المصدر أن “إجمالي الخسائر ما زال قيد التقدير”.

