إليك مواصفات هاتف جالكسي M21s ومميزاته وعيوبه مع بطارية ضخمة وكاميرا 64 ميجابيكسل

سلسلتي جالكسي A وجالكسي M شكلت طوق نجاة لسامسونج في الفئة المتوسطة بلا شك، لهذا الشركة لا تنفك عن تقديم المزيد من الهواتف المميزة ضمن هذه الفئات، واليوم قدّمت سامسونج هاتف جالكسي M21s كخليفة لهاتف جالكسي M21 الذي خرج علينا في شهر مارس المقبل، وفي هذا المقال نشارككم مواصفات هاتف جالكسي M21s ومميزاته وعيوبه..

مواصفات هاتف جالكسي M21s ومميزاته وعيوبه

يأتي هاتف جالكسي M21s مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وهو رقم ممتاز ضمن هذه الفئة، أيضًا فالهاتف يقدّم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل على عكس هاتف جالكسي M21 الأول، أيضًا لدينا هنا مستشعر واسع جدًا بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع معالج إكسينوس 9611 من تصنيع سامسونج، إلى جانب شاشة بقياس 6.4 بوصة بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد، أضف إلى ذلك وجود بطارية بسعة 6,000 ملي أمبير وهي التي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 واتّ، أما عن مستشعر البصمة فهو في الجهة الخلفية، وهو ما يشوه تصميم الهاتف قليلًا.

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يأتي الهاتف الجديد مع نظام أندرويد 10 جنبًا إلى جنب مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 64 ميجابيكسل، هذا بينما يتيح لك الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة microSD حتى 1 تيرابايت كاملة! الهاتف الجديد قادم بالألوان الأزرق والأسود وسيُباع بسعر تقريبي 275 دولار أمريكي، الهاتف بدأ في التوفر في بعض الأسواق مثل البرازيل، لكن توفره العالمي لم يبدأ بعد.