تقرير – ابل استخدمت بعض قطع الايباد في إنتاج هواتف ايفون 12 !

هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو تم إطلاقهما بالفعل في العديد من الأسواق حول العالم، وتواجه ابل إقبالاً كثيفاً من العملاء من أجل شراء وحجز الإصدارات الجديدة مما دفعها للقيام بأمر غريب نوعاً ما وهو استخدام بعض قطع الايباد في هواتف الايفون!

مع الإقبال الكثيف على الشراء، ظهر نقص في المكونات نتيجة تأخر الإمداد من شركاء ابل، لذا قررت ابل إعادة توزيع بعض المكونات التي كانت موجهة بالأساس إلى إنتاج أجهزة الايباد إلى أجهزة الايفون.

صحيفة Nikkie Asia Review ذكرت في تقرير أخير لها الواقعة بمزيد من التفصيل حيث قالت إن مكونات مثل مستشعر اللايدار LiDAR للتصوير ثلاثي الأبعاد وشرائح الطاقة تم استخدامها في هواتف الايفون بدلاً من أجهزة الايباد لمواجهة شح مكونات الإنتاج ولتلبية الطلب المتزايد على هواتف ايفون 12 برو الجديدة خصيصاً.

وتقدر عدد أجهزة الايباد الذي سوف يتأخر إنتاجها هذا العام نتيجة هذا القرار نحو 2 مليون جهاز تقريباً بحسب تقرير الصحيفة، لأن نية ابل متجهة لإعطاء الأولوية لإنتاج هواتف ايفون 12.

في هذا السياق أيضاً، قامت ابل بتوجيه مصانعها نحو إنتاج المزيد من هواتف الايفون الأخرى مثل ايفون 11 و XR و SE وهي الإصدارات الأرخص ثمناً من أجل موسم التسوق خلال رأس السنة الميلادية، وتقدر عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من هذه الهواتف حوالي 20 مليون وحدة.

لعل البعض قد يجد مفارقة غريبة بين قرار ابل إزالة الشاحن والسماعات السلكية من علبة شراء سلسلة ايفون 12 والإقبال المتزايد عليها رغم ذلك، إلا أن هذا هو واقع الأمر.