الكشف عن سماعات AirPods المنتظرة من شركة آبل

نشر موقع MacOtakara المتخصص بشؤون التقنيات صوراً ومعلومات عن السماعات الجديدة اللاسلكية من شركة آبل التي من المفترض أن تحصل على بطاريات تكفي لمدة أطول من العمل مقارنة بالسماعات الحالية مع تزويدها بعلب شحن خارجية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن تصميمها سيشبه تصميم AirPods Pro خصوصاً الساق الأساسية للسماعة وستحمل اسم AirPods 3 وملحقات مطاطية مختلفة المقاسات لعزل الضوضاء و الأصوات الخارجية فضلاً عن مقاسها المناسب لجميع مقاسات الأذن.

وستطرح آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro الأصغر من الإصدار السابق مع توفير حساسات لمسية تتحكم بالأصوات بسلاسة وسهولة أكبر مما كانت عليه خلال تشغيل الموسيقى.

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