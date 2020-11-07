تطبيق Device Lock Controller من جوجل أتاح لمن يبيعون الهواتف بالتقسيط بأن يوقفوا عمل بعض مميزاتها

إن كنت تريد أن تتعرف على كل التطبيقات التي تطورها جوجل بنفسها فكل ما عليك فعله هو الدخول لصفحتها على متجر بلاي، لكن لسبب ما غير معروف هناك بعض التطبيقات التي لا تظهر هناك، ومنها تطبيق Device Lock Controller الذي أثار الريبة في الأيام السابقة بعدما اكتشفته بعض المواقع التقنية المتخصصة!

تعرف على تطبيق Device Lock Controller الغريب

اكتشف موقع XDA المتخصص هذا التطبيق على متجر بلاي، والتطبيق يقدّم خدمة قد يظنها البعض الغريبة، وطبقًا لترجمة الوصف الخاص بالتطبيق على المتجر فهو يتيح للمقرضين/البائعين بالتقسيط أن يقوموا بإيقاف بعض مميزات وخواص الهواتف في حالة أن المشتري تأخر عن دفع الأقساط الخاصة به لأي سبب كان!

التطبيق ببساطة يكون موجود في الهاتف أو الجهاز اللوحي المباع وموجود عند البائع نفسه، وفي حالة أن المشتري تأخر في التزامه يكون بإمكان البائع/المُقرِض أن يقوم بإيقاف عمل بعض خواص الهاتف الهامة! التطبيق في حد ذاته تطبيق غريب وهدفه أيضًا غريب، لكن الأغرب أن التطبيق نفسه كان مخبئًا على المتجر ولم يتم اكتشافه سوى بالصدفة، هذا حتى طرحته جوجل بالخطأ.

بعد اكتشاف أمر التطبيق تدخلت جوجل في مساء يوم أمس مباشرةً لكي تصرّح بأن التطبيق بالفعل موجود ويعمل منذ شهر يوليو السابق، إلا أن هذا التطبيق متاح فقط لدولة واحدة وهي دولة كينيا، كما أن جوجل قد أوضحت أنها قد كتبت عنه في المدونة الرسمية بالفعل! وهذا التطبيق -وكما فهمنا- يأتي لمساعدة المقرضين أو البائعين بالتقسيط.

أوضحت جوجل أيضًا أنه من غير المخطط أن يعمل هذا التطبيق في أي دولة أخرى في أي وقت قريب! ما رأيك في هذه القصة؟