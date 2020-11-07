سرقة هوليودية لبنك في إيطاليا

شهد فرع بنك كريدي أجريكول الواقع في ساحة أسكولي بمدينة ميلانو الإيطالية حادثة سرقة غريبة من نوعها، إذ اقتحم اللصوص البنك عبر الصرف الصحي.

وقالت مصادر إيطالية إنّ عملية السرقة وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، حيث زحف اللصوص عبر شبكة الصرف الصحي الموجودة أسفل البنك، وقاموا باقتحام البنك وسرقة عدد كبير من صناديق الأمانات بعدما أشهروا الأسلحة في وجه الموظفين، قبل أن يلوذوا بالفرار بنفس الطريقة التي دخلوا فيها إلى البنك.

وقالت الشرطة الإيطالية إنّها حاصرت البنك وقامت باقتحامه، لكنّ استخدام اللصوص لمطفأة الحريق ساهم في تعتيم الأجواء، الأمر الذي ساعدهم على الهروب من نفس الفتحة التي دخلوا منها.

ولم يتمكن رجال الشرطة من الإمساك باللصوص رغم محاولتهم اللحاق بهم عبر أنظمة الصرف الصحي.

يذكر أنّ مصادر في البنك أكدّت سرقة اللصوص لحوالي 20 صندوقا للودائع دون أن تفصح عن محتوى هذه الصناديق وقيمة المسروقات.

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