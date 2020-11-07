ما هي خاصية الدفع عبر واتساب WhatsApp Pay ومتى ستصل إلى الوطن العربي؟

خدمة الدفع عبر واتساب أو WhatsApp Pay هي خدمة دفع إلكتروني تعمل عليها فيسبوك منذ أكثر من عامين وها هي الخدمة تبدأ في العمل في سوق عالمي كبير وهو السوق الهندي، وذلك حسب الأخبار والتأكيدات التي أتت من منظمة NPCI الهندية، وفيما يلي سنتحدّث عن هذه الخدمة وأهميتها، كذلك موعد وصولها المتوقع للوطن العربي..

ما هي خاصية الدفع عبر واتساب WhatsApp Pay؟

بداية من اليوم أصبح المستخدمين في الهند قادرين فعليًا على استخدام الخدمة الجديدة، وببساطة تتيح لك هذه الخدمة أن تحول المال لأي شخص عندك في جهات الإتصال، وهذه الخاصية قد تأخذ شكل تحويل المال للأصدقاء والعائلة أو حتى الدفع مقابل الخدمات! لكن لكي تعمل هذه الخاصية فهي تعتمد على البنوك المحلية بشكل كامل.

في الوقت الحالي خدمة الدفع عبر واتساب في الهند تتعاون مع أكثر من 160 بنك منهم البنوك الرئيسية في البلاد هناك، وأما عن طريقة عملها فأنت تضغط على Payment من ضمن الخيارات ومن ثم تقوم بربط حسابك على واتساب مع البنط طبقًا للإرشادات التي تظهر على الشاشة، وذلك كما بالصورة التالية:

ببساطة، ستتيح لك هذه الخدمة تحويل الأموال عبر واتساب لمن يستخدمون نفس الميزة مثلك تمامًا، أي أنها ستعمل بشكل مشابه لخدمة بايبال، لكن الفارق هو أن واتساب -غالبًا- لن يتيح لك الاحتفاظ برصيد، بل ستتدفع مباشرة من البطاقة أثناء التعامل، مثل خدمات الدفع التي تتيحها أبل، جوجل وسامسونج!

متى ستصل الخدمة للوطن العربي؟

حتى الآن لا توجد أي تأكيدات على الإطلاق، لكن من المتوقع أن تصل الخدمة في وقت ما من 2021، هذه العملية تتأخر نظرًا لأن واتساب ستضطر للتعاون مع البنوك المحلية وإجراء الاتفاقات معهم جميعًا، وهو أمر يأخذ وقت، وطبعًا أولى الدول العربية التي قد ترحب بهذه الخدمة هي دول الخليج وخصوصًا السعودية، نظرًا لأن الخليج يتبنى الدفع الإلكتروني بشكل قوي جدًا. إن كنت لا تمتلك واتساب على هاتفك لأي سبب كان، يُمكنك تحميله الآن: Android, iOS.

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