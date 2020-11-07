تجنبوا تناول هذه الأجزاء من الدجاج

دعا عدد من الباحثين الناس لتجنب تناول أجزاء من الدجاج لاحتوائها على مواد تضر بالصحة.

وقال الباحثون إنّ ذيل الدجاج يحتوي على الطفيليات والبكتريا، والإفراط في تناوله يسبب مشاكل كبيرة للشخص.

كما نبهوا لخطورة تناول رئة الدجاج، وأكدّوا احتوائها على مجموعة كبيرة من الطفيليات والبكتريا التي يصعب القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية لقدرتها على مقاومة الحرارة المرتفعة.

وأشار الباحثون إلى احتواء رأس الدجاج على مواد خطرة تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان.

ودعوا الناس لتجنب تناول جلد الدجاج لغناه بالدهون، ولأنّه لا يقدم أي فائدة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى وجود البكتيريا والطفيليات بكميات كبيرة على سطحه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية