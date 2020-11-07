قنبلة من الحرب العالمية الثانية تُشرّد 15 ألف ألماني

أُجبِرَ حوالي 15 ألف مواطن ألماني من سكان مدينة كمنتيس الألمانية على مغادرة منازلهم بسرعة كبيرة بعد اكتشاف قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقالت السلطات الألمانية إنّ القنبلة البالغ وزنها ربع طن اُكتشِفت خلال عمليات بناء، وأنّها قامت بتطويق مساحة 1000 في المدينة وإجلاء سكانها منها.

وشارك في عملية الإخلاء 1000 معاون من سكان المدينة، قوات الدفاع الوطني، والوكالة الألمانية لإغاثة التقنية وفرق الإنقاذ.

كما طالبت السلطات الألمانية بإخلاء المسنين إلى أماكن بديلة، وقالت إنّ عملية الإخلاء هذه ستكون الأكبر في البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.

وأشارت إلى أن المصابين بكورونا سيتم نقلهم بعناية كبيرة إلى حي خاص يحتوي على غرف كبيرة، وسيستمرون في الحجز الصحي في مكان إقامتهم الجديد لمنع انتشار المرض ووصوله للآخرين.

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