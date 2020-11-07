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أنغام تكشف موعد طرح أولى أغاني ألبومها الجديد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية أنغام عن موعد طرح أولى أغاني ألبومها الخليجي مزح الذي قامت بتسجيله قبل مدة.

ونشرت الفنانة المصرية فيديو ترويجيا لأغنيتها الأولى مزح، شوّقت من خلاله عشاقها، وأعلنت عن موعد طرح الأغنية.

وظهرت أنغام في الفيديو الترويجي وهي تجلس أمام مرآة، واكتفت بالموسيقى دون أن تنطق بأي كلمة، ثم طرحت مشهد تمثيلياً لها لم يكشف خلاله عن وجهها بوضوح، وقالت في نهاية الفيديو إنّ الأغنية الجديدة ستطرح يوم 11 نوفمبر الجاري.

وكانت النجمة المصرية قد أعلنت عن اتباعها طريقة جديدة في عرض أغاني الألبوم التي ستجمعها بفيديو كليب واحد.

وتعاونت أنغام في هذا الألبوم مع عددٍ من الملحنين والشعراء أمثال تركي آل شيخ، بدر بن عبد المحسن، خالد عز، سعود بن عبد الله وغيرهم.

يذكر أنّ النجمة المصرية أجلت طرح ألبومها لهذا الشهر بسبب طرح الفنانة السورية أصالة لألبومها الخليجي لا تستسلم في منتصف أكتوبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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