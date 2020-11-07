LG تطلق شاشة متطورة لعشاق الألعاب

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها 27GN800.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة ودقة عرض 2560*1440 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع 350 قنديلةم2.

وستدعم الشاشة الجديدة معدل تحديث 144هرتز، G-Sync من NVidia، وFreeSync2 من AMD.

وتتميز اللوحة بتغطيتها 99% من نطاق SRGB، مع تغطية 1.076 مليار لون، وبنسبة التباين التي تصل ل100:1.

وستحتوي الشاشة على منفذ HDMI 2.0، منفذ Display Port، مخرج للسماعة، وحامل يتيح للمستخدم ضبط الشاشة على حامل آخر.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية