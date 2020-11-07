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شاومي تطلق حاسوبا مخصصا للعاملين من المنزل

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن حاسوب محمول جديد مخصص للعاملين من المنزل أطلقت عليه Xiaomi Mi notebook 14 e-learning Edition.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i3 ثنائي النوى من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics 620.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 14 بوصة تحتوي على كاميرا ويب، ولوحة مفاتيح مزودة بأزرار تستند على آلية المقص، ومحمية من الغبار بفضل الطبقة الرقيقة الموجودة في أسفلها.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 46 واط تجعل الحاسوب يعمل مدة 10 ساعات بشكل متواصل، منفذي USB3.1، منفذ HDMI، منفذ USB 2.0، منفذ 3.5 للسماعات، مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية DTS.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 470 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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