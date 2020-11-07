طبيب روسي يحدد أعراض كورونا الخطيرة

حدد الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك أعراض فيروس كورونا الخطيرة التي تستدعي القلق وتهدد حياة الإنسان.

وقال الطبيب المختص في المناعة وأمراض الحساسية إنًّ ضيق التنفس أكثر أعراض كورونا المثيرة للقلق خاصةً إن ترافق بعدم انتظام في دقات القلب.

ودعا الطبيب الروسي المريض الذي يشعر بضيق التنفس وتسارع في معدل ضربات القلب بطلب المساعدة الطبية حتى وإن لم يكن يعاني من أعراض فيروس كورونا الأخرى كارتفاع الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

ودعا الناس للجلوس بهدوء والتنفس لتحديد معدل التنفس الطبيعي الذي يجب أن يتراوح ما بين 16 إلى 20 شهيقاً في الدقيقة الواحدة.

وقال الطبيب إنّ التنفس السريع يدّل على فشل في الجهاز التنفسي، الأمر الذي يهدد حياة المريض ما لم يراجع الطبيب ويجري تصوير مقطعي للرئتين.

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