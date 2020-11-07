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أميركا تشهد حادثة ولادة فريدة من نوعها

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية حادثة ولادة فريدة من نوعها، حيث أنجبت الشقيقتان التوأم أوتم شو وأمير تراموناتا طفلتين بفارق 90 دقيقة في يوم ميلادهما الموافق 29 أكتوبر.

وقال الدكتور جورج فليك الذي أشرف على عملية الولادة إنّ هذه الحالة نادرة للغاية، ولا تزيد نسبة حدوثها عن 1 لكل 150 ألف ولادة، وأكدّ عدم رؤيته هذه الحالة من قبل.

وعبّرت الشقيقتان البالغتان من العمر 33 عاماً عن سعادتهما بهذا الأمر، لأنّهما سيحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما في يوم ميلادهما، وأكدّتا عدم توقعهما الولادة في نفس اليوم.

الجدير بالذكر أنّ شو وأمير أنجبتا طفليهما الأول قبل نحو عامين وبفارق 10 أسابيع، وكان الطفلان متشابهين بالطول والوزن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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