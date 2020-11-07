بشرى تنفي شائعات إصابتها بكورونا

فنّدت الفنانة المصرية بشرى الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الرسمي في إنستغرام صورةً لنتيجة التحليل الذي قامت به، وقالت إنّها لم تصب بالعدوى رغم حضورها لمهرجان الجونة.

وشكرت النجمة المصرية في نهاية المنشور الأشخاص الذين تواصلوا معها لكي يطمئنوا على صحتها وسلامتها، وتمنت السلامة لزملائها المصابين بالفيروس.

وشهد مهرجان الجونة الذي أقيم في الفترة ما بين 23 و31 أكتوبر تفشي فيروس كورونا بين المشاركين، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الفنانين بالمرض وأجبر الباقين على إجراء تحاليل للتأكد من سلامتهم.

يذكر أنّ قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا في مهرجان الجونة ضمت كل من زينب غريب، نشوى مصطفى، سارة عبد الرحمن، وويجز.

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