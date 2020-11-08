10 من أشهر فوائد النعناع

منذ القدم تم استخدام النعناع في الطب البديل وعلاج العديد من الحالات، فقد استخدم كمهدئ وفي حل العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، وقد اكتشف العلم الحديث العديد من فوائد النعناع الاضافية، فما هي أهما؟

معالجة العديد من مشاكل الجهاز الهضمي

حيث أثبت أن النعناع يعمل على زيادة افراز ونشاط الغدد اللعابية والانزيمات الهاضمة مما يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويساعد في علاج حالات عسر الهضم.

يعتبر النعناع فاتحاً للشهية ولهذا فهو متعارف عليه كمقبلات ويدخل في العديد من أطباق الطهي.

أثبت بأن له دور في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الاطفال والبالغين وتخفيف أعراضه.

من فوائد النعناع أنه مهدىء لالام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن.

مطهر ومضاد للالتهابات.

يعمل على تعزيز صحة الفم ومحاربة رائحته الكريهة ومنعش للنفس.

يعمل النعناع على محاربة البكتيريا المسؤولة عن تسوس الاسنان، ولهذا يستخدم في المعاجين وغسول الفم.

يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم.

معالجة اضطرابات الجهاز التنفسي

تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والانفلونزا.

وجدت العديد من الدراسات فوائد للنعناع في علاج مرض السل.

له خصائص علاجية تساعد على تخفيف أعراض الربو، فالنعناع له رائحة قوية جدا تساعد على فتح الممرات الهوائية وتعمل على إراحة النفس، ولهذا يدخل ضمن صناعة أجهزة الاستنشاق.

يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم.

له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد كذلك على محاربة البكتيريا وتخفيف كافة التهابات الجهاز التنفسي.

مسكن للالام

يساعد على تسكين الأوجاع والالام وخاصة الام المعدة والعضلات والصداع.

مهدىء للأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

مكافحة السرطان

أوجدت بعض الابحاث حقيقة ان بعض الانزيمات المتواجدة بالنعناع تساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه وخاصه سرطان البروستات والجلد والرئة.

الاكتئاب

من فوائد النعناع رائحته التي تساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الاجهاد وتشجيع افرازه لما يعرف بهرمون السعادة “السيروتونين”، وبهذا يمكنه علاج الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر.

انخفاض ضغط الدم

تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم والذي يساعد على استرخاء الاوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض.

علاج الغثيان

اذا كنت ممن يعانون من غثيان السفر فبمجرد أن تشم أوراق النعناع الطازجة سيساعدك هذا على تجنب هذه المشكلة، وقد تساعد أيضا من يعانون من الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي.

وأثبت بأنه بالفعل يساعد الحوامل في التغلب على غثيان الصباح من خلال تفعيل الانزيمات الضرورية لعملية الهضم.

تناول بضعة أوراق أو استنشاق رائحة أوراق النعناع كل صباح هو وسيلة رائعة للأمهات للتغلب على هذه الفترة الصعبة.

تحسين الذاكرة

وجدت العديد من الدراسات أن استنشاق رائحة النعناع القوية يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية وزيادة اليقظة.

يعزز المناعة ويقويها

تحتوي أوراق النعناع على العديد من المواد المغذية مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين C D E وكميات صغيرة من فيتامين B المركب.

و كل هذه المركبات تساعد على تقوية وتحسين جهازالمناعة في الجسم، والوقاية من العديد من الالتهابات والامراض.

فقدان الوزن

وبما أنه وكما ذكرنا سابقا، بأن النعناع يعتبر محفزا للإنزيمات الهاضمة والتي تساعد على امتصاص المواد المغذية من الطعام واستهلاك الدهون وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام.

فبهذا قد يساعد النعناع بطريقة ما على تحفيز حرق الدهون في الجسم بشكل أفضل وأسرع وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن.

المصدر: ويب طب

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