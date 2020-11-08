سلسلة جالكسي S21 قد تأتي مع سماعات Buds Beyond اللاسلكية داخل العلبة

سامسونج تستعد الآن للجيل القادم من سلسلة جالكسي S الرائدة، وهو الجيل الذي قد يحمل الاسم جالكسي S21 أو جالكسي S30، هذا الأمر لم يتم تأكيده حتى هذه اللحظة، السلسلة الجديدة ستتكون من ثلاث هواتف كما نعلم وهم جالكسي S21، S21 بلس وS21 ألترا، أو قد تتكون من هاتفين فقط مثل سلسلة نوت السابقة. الآن وطبقًا لتقرير جديد فسلسلة جالكسي S21 قد تأتي مع سماعات Buds Beyond اللاسلكية داخل العلبة.

سماعات Buds Beyond قد تأتي مجانًا في علبة جالكسي S21

طبقًا للتقرير، سامسونج تخطط للتخلي عن سماعات AKG التي كانت تأتي مع هواتفها في العلبة في مقابل تزويد الهواتف بسماعة جالكسي Buds Beyond، وهي سماعة لاسلكية لم يتم الكشف عنها بعد، وهذا القرار يختلف كليًا عن قرار أبل بإزالة السماعة والشاحن تمامًا من علب هواتفها!

حسبما نعلم، سماعة جالكسي Buds Beyond هي الجيل الجديد من سماعة جالكسي Buds Plus، وبالفعل فسامسونج قد سجّلت براءة اختراع وعلامة تجارية للسماعة الجديدة، وحسبما نعلم فهذه السماعة قد تكون بسعر 150 دولار أمريكي تقريبًا، لكن إرفاقها ضمن علبة جالكسي S21 سيكون أمر ممتاز بلا شك.. لكن هل سيؤثر على السعر؟

لو نظرنا للأمر من ناحية أخرى فسنجد أن سامسونج بالفعل تتيح للمستخدمين الحصول على سماعتها اللاسلكية الأحدث مجانًا مع الهواتف الرائدة الجديدة في حالة أنهم حجزوها بشكل مسبق، لذلك فتقديمها مع الهواتف بشكل عام لن يكلف الشركة أموالًا طائلة، لكن أي شركة تهدف لتحقيق هامش ربح محدد، وفي هذه الحالة فقد نشهد غلوًا في سعر السلسلة الجديدة.

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