ظهور أولى التفاصيل حول هواتف ايفون 13 القادمة العام المقبل!

لم يكد الحديث ينتهي حول هواتف ايفون 12 التي بدأ إطلاقها في الأسواق للتو حتى بدأ موسم الشائعات حول هواتف ايفون 13 القادمة العام المقبل.

كالعادة فإن المصدر الموثوق لهذه المعلومات هو المحلل الشهير المهتم بشركة ابل السيد Ming-Chi Kuo والذي أعد ورقة بحثية جديدة نشرها موقع MacRumors.

مثل هواتف ايفون 12، سوف تأتي سلسلة ايفون 13 القادمة بأربعة إصدارات مختلفة بذات التسلسل في الأسماء 13 و 13 ميني و برو و برو ماكس.

أشار السيد مينج إلى نية ابل التركيز على تطوير الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide في هواتف ايفون 13 برو و رو ماكس لتصبح بفتحة عدسة F/1.8 مع 6 عدسات مقارنة بهواتف ايفون 12 برو و برو ماكس الحالية والتي تحمل كاميرا واسعة المجال بفتحة عدسة F/2.4 و 5 عدسات و تركيز ثابت.

الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide في الايفون هي المسئولة عن التقاط الصور والفيديو بزواية تصوير أكبر لتضمين أكبر جزء من المشهد المراد تصويره.

هواتف ايفون 13 سوف يتم الكشف عنها في شهر سبتمر من العام القادم كما كان معتاداً في وقت سابق، ويتوقع بحسب البحث المنشور زيادة في الإقبال على الشراء.

وفقاً للبحث، فإن مبيعات هواتف ايفون 13 سوف تشهد نمواً يتخطى مبيعات هواتف ايفون 12 الحالية وذلك بفضل دعم شبكات الجيل الخامس 5G والتوسع في البنية التحتية الخاصة بتلك الشبكات من قبل شركات الاتصالات في العديد من الدول حول العالم.

جدير بالذكر أن مصادر أخرى قد ذكرت تسريبات تفيد بأن هواتف ايفون 13 سوف تأتي بنفس أحجام هواتف ايفون 12 الحالية مع جعل الشاشة من نوع ProMotion التي تدعم معدل تحديث حتى 120 هيرتز.