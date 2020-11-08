سكر جوز الهند: هل هو البديل الصحي للسكر الأبيض؟.. إليك إجابة شافية

سكر جوز الهند، تسأل الكثيرات عما إذا كان بديلاً صحياً للسكر الأبيض. وهو ما تجيب عنه اختصاصية التغذية ماري لور أندريه في حديث إلى موقع “سانتي ماغازين” الفرنسي. وأشارت في هذا السياق إلى أن هذا السكر يحتوي في تركيبته على نسبة مرتفعة من السكاروز تماماً مثل السكر الأبيض. لكن ما الذي يميزه عن هذا النوع؟ إليك الإجابة وكل ما يجب أن تعرفيه عن سكر جوز الهند.

يحتوي سكر جوز الهند على مادة موجودة في السكر الأبيض إذاً. لكنه يتميز في المقابل باحتوائه على الأنسولين الذي يبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات ويساهم في تعديل مستوى السكر في الدم. وهكذا لا يتجاوز مؤشره الغليسيمي الـ35 مقابل 70 للسكر الأبيض. ومن المعروف أن تناول الكثير من الحلويات التقليدية يسبب مع مرور الوقت الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وهو ما يؤدي إلى إرهاق البنكرياس ويعزز احتمال الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يحدث هذا في حال تناول سكر جوز الهند بكمية معتدلة. والسبب احتواؤه على الأنسولين الذي يساهم في تغذية البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء. كما أن هذا السكر غير مُصنع ويحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم والحديد إضافة إلى مضادات الأكسدة الضرورية لتخليص الجسم من السموم.

يمكن استهلاك هذا السكر بكميات معتدلة وبأشكال مختلفة.

على شكل شراب ويمكن إضافته مثل العسل إلى مختلف الوصفات.

على شكل بودرة وهو يعتبر في هذه الحالة البديل المثالي للسكر الأبيض.

على شكل عجينة وهو الشكل الأساسي له.

على شكل مكعبات يمكن إذابتها واستخدامها للتحلية. لكن الأهم هو عدم تناول سكر جوز الهند بكمية كبيرة.

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