سامسونغ تطلق هاتفها الأحدث القابل للطي

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد W21 5G الذي طورته في السوق الصينية ويعض الأسواق الآسيوية والذي يشبه هواتف Galaxy Z Fold2 5G الحاليو مع تردد يعادل 120 بيكسلا وقياس شاشة يصل الى 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل.

ويستطيع هذا الجهاز العمل مع شبكات 5G والشبكات اللاسلكية بفضل معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865 مع توفر ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت أما البطارية فجاءت بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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