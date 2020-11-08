نيسان تطلق أحدث سياراتها الكروس أوفر وأكثرها توفيراً للوقود

أزالت شركة نيسان الستار عن سيارة Magnit الجديدة في الهند التي وصفت بالسيارة الأجمل من بين سيارات الكروس أوفر وأكثرها منافسة من حيث السعر الرخيص والترشيد في استهلاك الوقود بالإضافة الى التصميم المميز الذي يصل الى 4 أمتار والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم.

وتتميز هذه المركبة بتصميمها الفريد وانسيابية الهيكل مع تناغم المصابيح الأمامية والخلفية ومصابيخ الضباب أما قمرة السيارة فتتسع لـ5 أشخاص وواجهة قيادة متطورة بقياس 8 بوصات تعمل باللمس.

وسيبدأ سعرها من 10 آلاف دولار فقط رغم الإضافات المميزة فيها وحصولها على كاميرات لمراقية هيكل السيارة وحساسات مسافات أمامية وخلفية وستطرح بعدة نماذج مجهزة بنظامي دفع أمامي وخلفي ومحركات اقتصادية وتزربينية.

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