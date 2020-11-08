البهيليل: كافة التطعيمات متوفرة وستوزع على المراكز الصحية الأسبوع المقبل

قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل الأحد، إن تطعيمات ” الب سي جي” للمواليد والتهاب السحايا لأعمار الـ 9 أشهر والسنة ستتوفر ابتداء من الأسبوع القادم بكل المراكز الصحية على كافة مستوى البلاد.

وأكد البهيليل في تصريح للرائد أن تطعيمات الروتة والسداسي للشهرين والـ 4 أشهر والـ 6 أشهر والسنة ونصف ستصل للمخازن الخميس، وستوزع على المراكز بدء من الـ 16 من الشهر الجاري.

وأوضح البهيليل أن من فاته موعد التطعيم لتأخر الجرعة أو عدم توفرها سيتمكن من أخذها من الفرق الطبية المختصة بذلك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت أواخر الشهر الماضي من نفاذ أربع لقاحات تطعيم للأطفال في ليبيا، مشيرة في بيان لها إلي أن أن إمدادات لقاح “بي سي جي ” الخاصة بالتطعيم ضد مرض السل نفذت قبل خمسة أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية