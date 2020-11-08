مكافحة الأمراض : تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ابتداء من 16 نوفمبر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأحد، استعدادهم لتنفيذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ابتداء من الـ 16 من نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز – في بيان له – بأن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل كبار السن فوق الـ 60 سنة، والعاملون الصحيون، والنساء الحوامل، والاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ” مرض السكري، أمراض الجهاز التنفسي ، وأمراض القلب ، أمراض الجهاز العصبي ،و أمراض جهاز الدوري و الكُلى”.

يذكر أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أفادت الأحد الماضي، بأن آلية تنفيذ تطعيم تلاميذ وطلبة المدارس يكون حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة وبما يضمن نجاح البرنامج.

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