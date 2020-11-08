أكثر من مجرّد مركز تسوق.. إليك أكبر 10 “مولات” في العالم

لم تعد هناك دولة في العالم إلا وتمتلك مراكز تسوق تجارية ضخمة، وبحسب التقارير فإن أكبر المراكز التجارية مساحة في العالم توجد في قارة آسيا.

بالنسبة إلى البعض فإن المركز التجاري أو ما يطلق عليه (مول -Mall) هو مجرد مكان يحصل فيه الناس على كل ما يحتاجون إليه، لكن في الحقيقة فإن المراكز التجارية تعتبر أسلوب حياة ويمكن للجميع القيام بالتسوق من خلاله والقيام بجميع الأنشطة مع العائلة والأصدقاء.

وفي التاريخ الحديث نمت مراكز التسوق لتصبح هياكل ضخمة تضم دور السينما، ومتاجر فخمة من مختلف الأنواع، ومطاعم أيضًا، بل وحتى أشرف على تصميمها علماء نفس واجتماع واقتصاد، حتى تخدم فكرة التسويق وجذب الجمهور، مثل وضع البضائع الأكثر أهمية في نهاية المجمّع حتى يمر الزائر على العروض والمغريات ودغدغة شهوة الشراء.

منصة “worldatlas” قامت بتصنيف أكبر 10 مراكز تسوق في العالم من حيث المساحة:

أولًا: إيران مول: يقع هذا المبنى الضخم في شمال غرب طهران، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون قدم مربع، وهو عبارة عن مركز تجاري، ثقافي و اجتماعي يتضمن مساحات تجارية بما في ذلك محلات البيع بالتجزئة، كما يستخدم كمجمع رياضي حيث يمكن للناس ممارسة أنشطة المشي وركوب الدراجات، ويضم ملعبًا للتنس وحتى حلبة للتزلج على الجليد.

ثانيًا: South China Mall: كان يحمل سابقًا لقب أكبر مول تجاري في العالم، يوجد في مقاطعة Dongguan في الصين، مساحته تصل إلى 7.1 مليون قدم مربع قابلة للزيادة وتم افتتاحه في عام 2005 وكان الهدف منه جذب أكثر من 100 ألف زائر يوميًا.

ثالثًا: اسطنبول مول: يمتد على مساحة 7 مليون قدم مربع، يضم متنزه ضخم وهو الأول من نوعه في تركيا، يضم بعض المراكز للعلامات التجارية الرائدة في العالم وأكثر من 300 متجر عادي، ويضم أكبر مركز سينما في تركيا يحتوي على 12 مسرحا و 3050 مقعدا.

رابعًا: SM Tianjin مول: مركز تجاري آخر يقع في الصين يمتد على مساحة أكبر من 6 مليون قدم مربع، يضم أكثر من 2500 متجر منتشر في جميع أنحاء المجمع، يضم خمسة مبانٍ سميت باسم العناصر الصينية التقليدية الأرض، النار، الماء، المعدن و الخشب.

خامسًا: Golden Resource Mall: مول آخر في الصين ويطلق عليه “مول الصين العظيم” تبلغ مساحته 6 مليون قدم مربع، ويضم أكثر من 1000 متجر و 230 مصعدا كهربائيا لاستيعاب صخب المتسوقين في المباني.

سادسًا: سنترال بلازا: يقع في مقاطعة Nonthaburi في إحدى ضواحي بانكوك عاصمة تايلاند، تبلغ مساحته الإجمالية 5.9 مليون قدم مربع، ويتكون من طوابق متعددة وتم بناؤه كجزء من عملية تحويل تايلاند إلى مركز تسوق إقليمي مزدهر، يضم أكثر من 500 متجر لعلامات تجارية تايلندية وعالمية وأكثر من 200 مطعم.

سابعًا: سنترال وورلد: مركز تجاري آخر في بانكوك عاصمة تايلاند، يضم 500 متجر و100 مطعم، بالإضافة إلى 15 دار سينما مساحته أيضًا 5.9 مليون قدم مربع، كما يحتوي على منطقة مخصصة للأطفال، ومركز تعليمي، وحلبة تزلج على الجليد.

ثامنًا: ICONSIAM: يقع أيضًا في بانكوك ومساحته 5.6 مليون قدم مربع، يطل على النهر، كما يحتوي على سوق داخلية عائمة، حيث يمكن للمتسوقين شراء الطعام من قارب يسير في النهر، كما أنه يضم أول متجر لشركة Apple الأمريكية في تايلاند وتم افتتاحه في عام 2018.

تاسعًا: SM City North EDSA: يقع في الفلبين ومساحته 5.3 مليون قدم مربع، ويوفر للسكان المحليين في الفلبين ملاذًا للهروب من حرارة الصيف التي لا تطاق في بعض الأحيان، ويقع في أحد أكثر المناطق ازدحامًا في الفلبين.

عاشرًا: Forum Istanbul: يحتل هذا المول المركز العاشر في هذه القائمة، تبلغ مساحته 5.3 مليون قدم مربع، يتميز بهندسة معمارية رائعة من الأزقة والقباب بالإضافة إلى الأشكال والألوان التي تعكس ثقافة الدولة.

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