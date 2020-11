أوعز مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين بشير النجار، بالبدء في إجراءات تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك في خطاب للنجار، موجه إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا عن طريق مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمدن، ومدراء مكاتب الرعاية الصحية بالمناطق والمــدن.

ويأتي ذلك استعداداً لتنفيذ تطعيم فئات عالية الإختطار بطعم الإنفلونزا الموسمية للعام 2020م، وبناءً على توصيات اللجنة الاستشارية العلمية للتطعيمات.

وأفاد الخطاب بأن الفئات المستهدفة بالتطعيم هي:

لعاملون الصحيون

النساء الحوامل

كبار السن من (60) سنة فما فوق.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل (مرض السكري، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب، أمراض الجهاز العصبي، أمراض جهاز الدوري و الكُلى).

هذا وسيكون زمن التنفيذ اعتباراً من تاريخ 16 نوفمبر الجاري.

ونوه مدير مركز مكافحة الأمراض، بأن يجب الإعلان عن الفئات المستهدفة ومواقع التطعيم وزمن التنفيذ محلياً بالمناطق والمدن مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تضمن نجاح البرنامج.

وأشار إلى ضرورة العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد بما يضمن سلامة المستهدفين والعاملين الصحيين.

وطالب بموافاة إدارة التطعيمات بالمركز بتقرير مفصل عن العمل اليومي لمواقع التطعيم عند انتهاء كل يوم.

The post بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في المراكز الصحية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا