معظمها عربية.. أقدم 10 مدن في العالم

بدأ البشر منذ آلاف السنين ببناء المدن من أجل الاستقرار وضمان توفير كل مستلزمات الحياة مثل المأكل والملبس، إليكم أقدم 10 مدن في العالم ومعظمها عربية.

أريحا – فلسطين: رغم الجدل حول موعد تأسيس هذه المدينة العريقة، إلا أنه يُعتقد أنها أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، وبدأت الحياة فيها كأرض تخييم للصيادين قبل 10 آلاف عام من الميلاد، وبحسب الدراسات التاريخية فإن الناس بدأوا بالاستقرار في أريحا قبل 9600 عام من الميلاد مع نهاية العصر الجليدي، تحتوي المدينة على أقدم جدار حماية عرفه التاريخ (جدار أريحا) ويعتقد أنه كان يحمي المدينة من الفيضانات.

آرغوس – اليونان: تعتبر واحدة من أقدم المدن في العالم وقد عاش فيها الناس بشكل مستمر منذ حوالي 5000 عام قبل الميلاد، وكانت تُعرف بأنها مسقط رأس العديد من الجنود الذين قاتلوا في حرب طروادة، وكانت تعد مركزًا للثقافة للإمبراطورية اليونانية، أبرز معالمها التاريخية حاليًا هو المسرح اليوناني والحمامات الرومانية.

جبيل – لبنان: مدينة ساحلية تقع على بعد 25 ميلًا من بيروت، مأهولة بالسكان منذ 7000 عام، تشير الحفريات فيها إلى أنها سُكنت منذ العصر الحجري الحديث بين 8800 و7000 قبل الميلاد، مركزها على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط جعلها مركزًا تجاريًا مهمًا لا سيما للأرز والأخشاب.

أثينا – اليونان: هي عاصمة اليونان وأكبر مدنها، عاش فيها الناس منذ ما يقرب 7000 عام، كانت موطنًا لأعظم فلاسفة التاريخ مثل سقراط، أرسطو وأبقراط، تحتوي على الكثير من الآثار اليونانية، الرومانية، البيزنطية والعثمانية.

سوسة – إيران: بدأت كمستوطنة صغيرة في عام 7000 قبل الميلاد، وفي عام 4200 قبل الميلاد أصبحت مدينة حضرية تقع عند قاعدة جبال زاغروس وشرق نهر دجلة، نظم فيها الاسكندر الأكبر حفلات زواج ضخمة في عام 324 قبل الميلاد.

غازي عنتاب – تركيا: تقع في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، كانت مأهولة بالسكان في عام 3650 قبل الميلاد، فيها العديد من المواقع التاريخية مثل قلعة عنتاب وقلعة رافاندا وكلاهما تم ترميمها من قبل البيزنطيين في القرن السادس، وتم العثور فيها على فسيفساء رومانية.

الأقصر – مصر: كانت مأهولة بالسكان منذ حوالي 3200 عام قبل الميلاد، لا تزال فيها العديد من الهياكل والمعابد يعود تاريخ بعضها إلى عام 2000 قبل الميلاد، حكمها عدد من الأشخاص التاريخيين مثل توت عنخ آمون، رمسيس الثاني والثالث.

الري – إيران: تقع في طهران الكبرى في إيران، وتوجد أدلة على وجود سكان يعود تاريخهم إلى 8000 عام قبل الميلاد، ربما كانوا سكاناً متنقلين باستمرار، تعتبر موطنًا للعديد من المعالم التاريخية، استولى عليها العرب المسلمون في عام 641 م، ودمرها المغول في عام 1220 م.

بيروت – لبنان: استقر فيها السكان الأوائل في عام 3000 قبل الميلاد، ويعود تاريخها إلى 5000 عام قبل الميلاد، تتمتع بتاريخ متنوع حيث كشفت الحفريات فيها عن آثار فينيقية، رومانية، عثمانية وعربية، وكانت موقعًا لأبرز كلية حقوق في الإمبراطورية الرومانية، وضربها زلزال مدمر في عام 551 م.

دمشق – سوريا: تشير بعض الدراسات إلى أنها أقدم مدينة مأهولة في العالم، حيث عاش فيها الناس منذ 10 آلاف عام قبل الميلاد لكن هذه الحقيقة محل نقاش، ويقول علماء الحفريات إن الناس الأوائل سكنوا فيها ما بين 8 إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد، سكنها الآراميون وأسسوا شبكة من القنوات التي لا تزال تشكل أساس شبكة المياه الحديثة في المدينة، فيها المسجد الأموي الذي يعد من أكبر وأقدم المساجد في العالم وقد بني بين 705 إلى 715 م.

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