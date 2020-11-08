تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل تطبيقات أندرويد الجديدة وأفضل الألعاب والتطبيقات المتاحة مجانًا مؤقتًا

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.

تطبيق FaceApp لتعديل شكل الوجه بالذكاء الاصطناعي



تطبيق FaceApp هو من أكثر تطبيقات تعديل صور الوجه شهرة، وهذا لأنه يتيح لك تغيير شكل وجهك ليصبك أكبر سنًا أو أقل سنًا هذا بينما يتيح لك إضافة أو إزالة اللحية! والمزيد من الإعدادات مثل إزالة الخلفية وتحويل الصورة لصورة بدون خلفية والمزيد لتكتشفه بنفسك!

السعر : مجّاني

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تطبيق SideSqueeze+ لإضافة وتغيير الإيماءات على أندرويد



هذا التطبيق مخصص لهواتف سامسونج جالكسي فقط، وهو يتيح لك تغيير الإيماءات الخاصة بك باللمس كما يتيح لك أيضًا إضافة تغييرات عديدة على النظام مثل جعل الهاتف يُحدث اهتزاز عندما لا يتم التعرف على البصمة بينما يتيح لك أيضًا استخدام إيماءات وإعدادات هواتف جالكسي الأحدث على هاتفك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Docomondo للتعامل مع الملفات النصية والمستندات



تطبيق Docomondo هو تطبيق جديد ومميز متخصص في التعامل مع الملفات النصية ومع الأعمال الورقية، يتيح لك التطبيق البحث ضمن ملفاتك والتعديل عليها بحرية مع إمكانية ملئها بنصوص أو إمضاءات معينة بشكل تلقائي ومجمع، التطبيق يتيح لك 30 يوم مجانًا لكافة خصائصه بينما يتيح لك رفع كافة ملفات العمل عليه.

السعر : مجّاني

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لعبة Zombies Don’t Drive – لعبة قيادة وأكشن



هذه اللعبة تقدّم لك تجربة لعب مميزة تعتمد على القيادة بسرعة والقضاء على الأعداء عن طريق صدمهم! هذا إلى جانب الحاجة لإضافة الوقود في سيارتك باستمرار مما يزيد من واقعية اللعبة! جربها الآن خصوصًا أن تقييماتها جيدة وتم تحميلها عدد كبير من المرات.

السعر : مجّانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق My Income لتتبع النفقات والميزانية



هذا التطبيق هو وبلا شك واحد من أبرز تطبيقات إدارة الميزانية والنفقات في الوقت الحالي، ويتميز التطبيق أيضًا بأنه لا يضم الإعلانات، وهذا لأنه في الأساس لا يعتمد على الإنترنت! وهو ما يزيد من أمان المعلومات المالية الخاصة بك وضمان عدم إطلاع أي شخص آخر عليها.

السعر : مجّاني

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تطبيق Meme Generator – إنشاء ميمز وصور مضحكة على هاتفك



بالتأكيد أنت تعرف ما هي الميمز! هي تلك الصور المضحكة المنتشرة في كل مكان على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا التطبيق المسلي يتيح لك إنشاء “ميمزاتك” الخاصة بنفسك من خلال عشرات القوالب والصور كما أن المطورين ذكروا أن الميمز يتم إضافتها بشكل يومي!

السعر : مجّاني

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تطبيق Send Anywhere لإرسال واستقبال الملفات



هذا التطبيق يُعد من أفضل التطبيقات المتخصصة في مجال إرسال واستقبال الملفات، وهو منافس قوي جدًا لتطبيق مثل SHAREIt، التطبيق يتيح لك أيضًا إرسال الملفات لشخص بعيد عنك عن طريق رابط مباشر، أو إراسلها لشخص قريب منك بشكل مباشر بالاعتماد على الشبكة المحلية كما هو الحال في التطبيقات المنافسة.

السعر : مجّانية

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تطبيق SpeechLab – تحويل النصوص إلى صوت أو العكس



يتيح لك هذا التطبيق ببساطة تحويل أي ملف صوتي إلى نص، أي إنتاج نص يحتوي كل الكلام الذي يقال في الملف الصوتي، كما يتيح لك العكس، حيث يتيح لك تحويل أي نص محفوظ عندك لملف صوتي! يُذكر أن التطبيق مجاني تماماًا وبدون إعلانات وهو تجريبي، ونتوقّع أنه لن يعمل بشكل مثالي مع العربية، لذلك استخدمه لو كانت النصوص والصوتيات التي تتعامل معها أجنبية.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

