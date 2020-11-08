تطبيقات الأسبوع للايفون و الايباد – مجموعة من التطبيقات المميزة المهمة جدا وعروض مجانية مؤقتاً

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق GroupMe للشات الجماعي

هو تطبيق مخصص للدردشة الجماعية والشات الجماعي مع الأصدقاء وزملاء العمل و العائلة من تطوير مجموعة سكايب الشهيرة التابعة لمايكروسوفت، التطبيق يتيح الرسائل النصية ومشاركة الفيديو والصور الثابتة والمتحركة، وأيضاً الرسائل المباشرة مع شخص واحد.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Otter لتسجيل الصوت باحترافية

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل المحاضرات واللقاءات والدروس التعليمية وفي ذات الوقت كتابة الملاحظات وإضافة الصور لتستعرضها لاحقاً عند الاستماع للتسجيل أيضاً يمكنك مشاركة التسجيل مع الملاحظات إلى أصدقائك الذين يستخدمون التطبيق.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Focos محرر صور احترافي

هو برنامج احترافي يتيح لك التقاط الصور بتأثير Bokeh الذي يركز على الشيء المراد تصويره وتشويش باقي الصورة. التطبيق ينفذ هذه المهمة بكفاءة وخاصة في هواتف الايفون وأجهزة الايباد التي لا تدعم هذه الخاصية من خلال العديد من الخيارات لإخراج نتائج مبهرة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Icon Changer – عدل تصميم الايفون والايباد على مزاجك!

هو تطبيق يمكنك من تعديل الأيقونات والخلفيات والسمات Themes الخاصة بأجهزة الايفون والايباد بسهولة، حيث يحتوي هذا التطبيق على مكتبة كبيرة من الأيقونات والتصميمات لاختيار وتغيير ما يناسبك منها.

السعر : تحميل مجاني

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ويدجت المهام على الشاشة الرئيسية

تحديث iOS 14 يدعم إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية، وهذا الويدجت مفيد للغاية حيث سيتيح لك تسجيل المهام التي تود تنفيذها على مدار اليوم من خلال ويدجت مثبت على الشاشة الرئيسية مثل الملاحظات اللاصقة.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Fruit Ninja 2 – الإصدار الجديد

الإصدار الجديد من لعبة فروت نينجا الشهيرة صدر قبل أيام ويحمل اسم Fruit Ninja 2 ، وإذا كنت من هواة هذه اللعبة فسوف تجد العديد من المزايا الجديدة مثل إمكانية دعم لاعبين اثنين وأوضاع ألعاب جديدة بالإضافة إلى شخصيات جديدة أيضاً داخل اللعبة.

السعر : تحميل مجاني