رانيا يوسف تنفي إصابتها بفيروس كورونا

دحضت الفنانة المصرية رانيا يوسف الشائعات التي انتشرت عقب مشاركتها في مهرجان الجونة وتحدثت عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة المصرية إنّ جميع الشائعات التي أطلقت بحقها لا أساس لها من الصحة، وأكدّت عدم خضوعها لأي اختبار لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وردت رانيا يوسف من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في إنستغرام على الشائعات التي طالتها وابنتها وتحدثت عن خضوعهما للعزل المنزلي، ووصفت كلام مُطلقي الإشاعات بالكلام الفارغ.

يذكر أنّ الفنانة المصرية تعرضت لانتقادات عديدة بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة، حيث وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها بالجريئة الأمر الذي دفعها للرد عليهم بقسوة، وقالت إنّها لا تتدخل بخيارات الناس ولا تفرض عليهم ارتداء ملابس معينة.

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