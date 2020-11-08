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حُلم طال انتظاره.. إنجاب طفلة بعد 14 ذكرا

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الزوجان الأميركيان جاي وكيتيري شواندت من تحقيق حلمها بإنجاب طفلتهما الأولى بعد 14 ذكرا.

وقال الزوج جاي إنّ كيتيري أنجبت الطفلة ماجي جاين في أحد مستشفيات مدينة فراند رابيس الواقعة في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وعبّر الزوجان عن سعادتهما لولادة الأنثى الأولى في العائلة المكونة من 14 ذكرا بالإضافة للأب والأم.

وقالت الأم إنّ الطفلة الجديدة ولدت بصحة جيدة ووزن 3.4 كيلو غرام، وأنّها توقعت عام 2014 حدوث صدمة في العائلة في حال أنجبت طفلة لأن العائلة تمتلك برنامج تلفزيون يُمثل الواقع الخاص بها والذي يحمل اسم 14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة.

يذكر أن جاي وكيتيري تزوجا عام 1993 بعد قصة حب بدأت في مرحلة المراهقة، وأنجبا 3 أطفال قبل أن ينهيا دراستهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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