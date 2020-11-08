منوعات

“طبق دجاج” يوقظ شابا من غيبوبة طويلة.. إليك القصة

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض الشاب التايواني يونغ تشيو لحادث خطير في يوليو الماضي أثناء ركوبه دراجة سكوتر، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح خطيرة، حيث أصيبت الأعضاء الداخلية بجسمه بضررٍ كبير، بالإضافة لحدوث تمزق في الطحال، الكلى، والكبد.

وبعد ذلك دخل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً في غيبوبة من الدرجة الثالثة أجري له خلالها 6 عمليات جراحية ساهمت في تحسن حالته الصحية دون أن تنجح في إيقاظه من الغيبوبة.

لكنّ مزحة قام بها شقيقه بدون قصد ساعدت في إيقاظه بعد غيبوبة دامت 62 يوماً، حيث قال شقيقه ممازحاً إنّه سيطعمه طبق شرائح الدجاج المفضل لديه، ليتفاجأ الجميع بتسارع نبضه واستعادته لوعيه.

يذكر أن يونغ تشيو غادر المستشفى بعد فترة من استعادته لوعيه، وقام بالعودة إليها بعد فترة لزيارة طاقم المستشفى حيث قدّم لهم كعكة كعربون شكرٍ عن الجهود التي بذلوها لإنقاذ حياته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك