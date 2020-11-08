“طبق دجاج” يوقظ شابا من غيبوبة طويلة.. إليك القصة

تعرض الشاب التايواني يونغ تشيو لحادث خطير في يوليو الماضي أثناء ركوبه دراجة سكوتر، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح خطيرة، حيث أصيبت الأعضاء الداخلية بجسمه بضررٍ كبير، بالإضافة لحدوث تمزق في الطحال، الكلى، والكبد.

وبعد ذلك دخل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً في غيبوبة من الدرجة الثالثة أجري له خلالها 6 عمليات جراحية ساهمت في تحسن حالته الصحية دون أن تنجح في إيقاظه من الغيبوبة.

لكنّ مزحة قام بها شقيقه بدون قصد ساعدت في إيقاظه بعد غيبوبة دامت 62 يوماً، حيث قال شقيقه ممازحاً إنّه سيطعمه طبق شرائح الدجاج المفضل لديه، ليتفاجأ الجميع بتسارع نبضه واستعادته لوعيه.

يذكر أن يونغ تشيو غادر المستشفى بعد فترة من استعادته لوعيه، وقام بالعودة إليها بعد فترة لزيارة طاقم المستشفى حيث قدّم لهم كعكة كعربون شكرٍ عن الجهود التي بذلوها لإنقاذ حياته.

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