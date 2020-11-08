دراسة تكشف عرضا غريبا لكورونا

قالت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة أوبيرتا دي كاتلونيا في برشلونة إنّ الهذيان وضباب الدماغ دليلٌ على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

وقال الباحثون إنّ فيروس كورونا يؤدي لحدوث حالات عصبية كالهذيان وضباب الدماغ خاصةً في المرحلة الأولى عندما يكون مصحوباً بحمى شديدة.

وقال العلماء إنّ الهذيان الذي يصيب المصابين بكورونا يجعل الشخص يشعر بالارتباك وبحالة انفصال عن الواقع.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الفيروس التاجي يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى نقص في الأكسجة، أو نقص الأوكسجين العصبي، أو التهاب أنسجة المخ بسبب عاصفة السيتوكين، بالإضافة لقدرة الفيروس على عبور الحاجز الدماغي وغزو الدماغ بشكل مباشر.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع لأكثر من 49 مليون إصابة توفي منهم أكثر من مليون و251 ألف شخص.

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