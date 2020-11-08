شاومي تطلق “رسيفر” يفك تشفير فيديوهات الـ8K

أطلقت شركة شاومي الصينية جهاز “رسيفر” بمواصفات مميزة أطلقت عليه MI Box 4S PRO.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على فك تشفير محتوى الفيديو بدقة 8K، وبسرعته في نقل البيانات، بالإضافة لمساحة التخزين الكبيرة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 8 و16 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ 3 غيغا بايت.

وقالت الشركة الصينية إنّ الصندوق الجديد سينطلق بواجهة MIUI في الأسواق الصينية وبواجهة أندرويد في الأسواق العالمية، وسيدعم استخدام شاشة الهاتف للعرض، وسيحتوي على منفذ HDMI 2.1.

يذكر أنّ الشركة الصينية صندوق التلفاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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