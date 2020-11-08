جديد سامسونغ.. هاتف بكاميرا ثلاثية وبطارية قوية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Galaxy M21S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exyos 9611 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 275 دولارا أمريكيا.

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