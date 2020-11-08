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برامج الإنترنت تلعب دورا مهماً في إنقاص الوزن

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت دراسة جديدة قام بها العلماء ونُشرت في مجلة جاما الطبية، دور الاشتراك في برامج تخسيس الوزن في تعزيز عملية إنقاص الوزن.

وشملت الدراسة 840 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري من النوع الثاني تم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ الأشخاص الذين جمعوا بين دعم التوعية من الطاقم الطبي واشتركوا في برنامج الوزن عبر الإنترنت كانوا الأكثر نجاحاً في إنقاص الوزن.

وأكدّ الباحثون انخفاض وزن المشاركين في مجموعة التدخل المشترك بمعدل 3%، مقارنة بـ 1.4 و1.9% في المجموعة الأخرى من المشاركين في الدراسة، وقال الباحثون إنّ المرضى الذين جمعوا بين دعم التوعية وبرامج الوزن حافظوا على فقدان الوزن لمدة 18 شهراً رغم توقف التوعية الطبية بعد 12 شهراً.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أوضحت دراسات علمية موخرا بخطورة الانترنت على الحياة اليومية للمواطنين – وخاصة في التربية الاسرية واهتمام الزوجة بتربية الأبناء وكذلك خطورة الشبكة المعلوماتية على التعليم في جميع مراحله –
    حيث اتباث الدراسات ان زيادة الوزن وأهمال الزوج وأعمال المنزل من طبخ وتنظيف وتربية الأبناء سببه الرءيسي هو الجلوس على برامج الانترنت وأهمال الاعمال اليومية –
    وان حوالي 74% من سبب الأمراض هو الأكل والتدخين والاكثار من القهوة والحلويات اثناء الجلوس على برامج الهواتف والإنترنت –
    وان مرض السكري وضغط الدم والسرطانات أكثرها تحدث بسبب الادمان على الفيس بوك والإنترنت –
    وعدم ممارسة الرياضة في الهواء الطلق – حتى اثر ذلك على صحة الأطفال – وأطلق مدير مدرسة في احدى المدن حملة توعوية داخل مدرسته للتوعية من مخاطر الانترنت في التحصيل العلمي والصحة الجسدية للاطفال والطلاب –
    واعطى برامج لتكوين مادة دراسية رياضية داخل ساحة المدرسة تتكون من دوري يضم المدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات داخل ساحة المدرسة يتم قيها النشاط الرياضي في ثلاث حصص في الأسبوع – في نهاية اليوم الدراسي – ويتم فيها نشاط رياضي مثل
    كرة الطاءرة
    – وكرة القدم
    – كرة التنس الطاولة –
    وكرة السلة –
    وطلب هذا المدير تخصيص ثلاث 3 حصص أسبوعيا مدة كل حصة ساعتين – ومنها يتم اختبار أفضل اللاعبين لتكوين فريق باسم المدرسة – للمشاركة في منافسات دوري الرياضة في مختلف المدارس في المنطقة –
    وكذلك خصص حصتين للزراعة للطلاب والطالبات بتم فيها احضار شتلات زراعية وزراعتها داخل حديقة المدرسة وكتابة اسم الطالب او الطالبة على المزروعات حتى نهاية العام الدراسي – ويتم تقييم المزروعات وتخصيص الدرجات في نهاية العام الدراسي –
    وكل هذا قام به هذا الاستاذ لتنشيط ذاكرة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات – وإبعادهم عن الأجهزة الالكترونية التي أتبت علميا بأنها السبب الرءيسي في الأمراض المزمنة للكبار والصغار في نفس الوقت – وكذلك تأثيرها السلبي على التحصيل العلمي والذكاء الطبيعي للإنسان .

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