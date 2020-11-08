برامج الإنترنت تلعب دورا مهماً في إنقاص الوزن

أكدّت دراسة جديدة قام بها العلماء ونُشرت في مجلة جاما الطبية، دور الاشتراك في برامج تخسيس الوزن في تعزيز عملية إنقاص الوزن.

وشملت الدراسة 840 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري من النوع الثاني تم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ الأشخاص الذين جمعوا بين دعم التوعية من الطاقم الطبي واشتركوا في برنامج الوزن عبر الإنترنت كانوا الأكثر نجاحاً في إنقاص الوزن.

وأكدّ الباحثون انخفاض وزن المشاركين في مجموعة التدخل المشترك بمعدل 3%، مقارنة بـ 1.4 و1.9% في المجموعة الأخرى من المشاركين في الدراسة، وقال الباحثون إنّ المرضى الذين جمعوا بين دعم التوعية وبرامج الوزن حافظوا على فقدان الوزن لمدة 18 شهراً رغم توقف التوعية الطبية بعد 12 شهراً.

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