الكويتية حياة الفهد تُشارك في مسلسل “مارجريت”

أكدّت الفنانة الكويتية حياة الفهد مشاركتها في مسلسل مارجريت المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم من خلال تأديتها لدور شخصية بريطانية تاريخية في حقبة ماضية.

وقالت الفنانة الكويتية إنّها قررت المشاركة بهذا العمل عوضاً عن الجزء الثاني لمسلسل أم هارون بسبب تأجيل تصوير للعمل لما بعد الموسم الرمضاني.

وأشارت إلى أنّ الجزء الثاني من مسلسل أم هارون يتطلب السفر للخارج وهو أمرٌ صعب خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل مارجريت بدء تصوير العمل قبل الموسم الرمضاني بـ5 أشهر لتضمن الانتهاء من تصويره قبل الموسم الرمضاني.

ومسلسل مارجريت من تأليف محمد وعلي شمس الدين، وإخراج باسل الخطيب، وتنفيذ وإشراف يوسف الغيث.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل أم هارون حقق نسبة مشاهدة كبيرة، رغم الانتقادات الكبيرة التي طالته.

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