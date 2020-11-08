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الكويتية حياة الفهد تُشارك في مسلسل “مارجريت”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الفنانة الكويتية حياة الفهد مشاركتها في مسلسل مارجريت المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم من خلال تأديتها لدور شخصية بريطانية تاريخية في حقبة ماضية.

وقالت الفنانة الكويتية إنّها قررت المشاركة بهذا العمل عوضاً عن الجزء الثاني لمسلسل أم هارون بسبب تأجيل تصوير للعمل لما بعد الموسم الرمضاني.

وأشارت إلى أنّ الجزء الثاني من مسلسل أم هارون يتطلب السفر للخارج وهو أمرٌ صعب خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل مارجريت بدء تصوير العمل قبل الموسم الرمضاني بـ5 أشهر لتضمن الانتهاء من تصويره قبل الموسم الرمضاني.

ومسلسل مارجريت من تأليف محمد وعلي شمس الدين، وإخراج باسل الخطيب، وتنفيذ وإشراف يوسف الغيث.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل أم هارون حقق نسبة مشاهدة كبيرة، رغم الانتقادات الكبيرة التي طالته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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