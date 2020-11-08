منوعات

مزاد علني لبيع قطعة من أكبر ماسة وردية في روسيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشهد دار سوذبير الواقع في مدينة جنيف السويسرية يوم 11 نوفمبر الجاري مزاداً علنياً لبيع قطعة ماسة من أكبر ماسة وردية في روسيا.

ومن المتوقع أن تباع الماسة التي أطلق عليها ذي سبيريت أوف ذي روز بسعر يتراوح ما بين 23 و38 مليون دولار أمريكي.

وسيبلغ طول الماسة المعروضة للبيع 1.7 سم وعرضها 1.27 متر، وتعد جزءاً من ماسة وردية اكتشفت عام 2017 في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الواقعة شمال شرق سبيبريا من قبل مجموعة ألروسا الروسية.

وقال مسؤولون في المزاد إنّ إغلاق أكبر منجم للماس الوردي في أستراليا سيزيد من سعر الماسة.

يذكر أنّ ماسة سي تي إف ستار بينك تملك الرقم القياسي لأغلى ماسة وردية في العالمة، حيث بيعت عام 2017 في هونج كونج بسعر 71.2 مليون دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك