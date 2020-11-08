مزاد علني لبيع قطعة من أكبر ماسة وردية في روسيا

سيشهد دار سوذبير الواقع في مدينة جنيف السويسرية يوم 11 نوفمبر الجاري مزاداً علنياً لبيع قطعة ماسة من أكبر ماسة وردية في روسيا.

ومن المتوقع أن تباع الماسة التي أطلق عليها ذي سبيريت أوف ذي روز بسعر يتراوح ما بين 23 و38 مليون دولار أمريكي.

وسيبلغ طول الماسة المعروضة للبيع 1.7 سم وعرضها 1.27 متر، وتعد جزءاً من ماسة وردية اكتشفت عام 2017 في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الواقعة شمال شرق سبيبريا من قبل مجموعة ألروسا الروسية.

وقال مسؤولون في المزاد إنّ إغلاق أكبر منجم للماس الوردي في أستراليا سيزيد من سعر الماسة.

يذكر أنّ ماسة سي تي إف ستار بينك تملك الرقم القياسي لأغلى ماسة وردية في العالمة، حيث بيعت عام 2017 في هونج كونج بسعر 71.2 مليون دولار أمريكي.

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