عمر البطارية في ايفون 12 و ايفون 12 برو و مقارنة مع الهواتف المنافسة – نتيجة صادمة!

أداء و عمر البطارية لاشك هو محل اهتمام فئة كبيرة من الذين يودون شراء هاتفي ايفون 12 و ايفون 12 برو الذين تم إطلاقهما بالفعل في الأسواق حتى الآن. وهنا في هذا المقال اختبار جديد للبطارية مع مقارنة بأهم الهواتف المنافسة ونتيجة صادمة نهاية المقال!

يأتي هاتف ايفون 12 مع بطارية بسعة 2815 ملي أمبير، و يأتي هاتف ايفون 12 برو مع بطارية بذات السعة تماماً لكن ما يهم حقاً ليس تلك الأرقام بل الأداء الفعلي للبطارية الذي يظهر مع الاستخدام اليومي والمهام المختلفة والذي يتوقف بدوره على عوامل كثيرة متداخلة. ( سعة البطارية في هواتف ايفون 12 ).

كنا قد عرضنا سابقاً اختباراً لبطارية هاتفي ايفون 12 و ايفون 12 برو في الاستخدام العام مع مقارنتها بهواتف ايفون سابقة. والآن في هذا الاختبار الجديد الصادر عن موقع PhoneArena نستعرض معاً أداء البطارية بصورة أكثر تفصيلاً مع مقارنة بالإصدارات المنافسة من ابل وغيرها.

تصفح الإنترنت

عند تصفح الإنترنت عبر الوايفاي نجد أن بطارية هاتف ايفون 12 و ايفون 12 برو استطاعت الصمود حتى 12 ساعة ونصف تقريباً، وهذا يجعلها أفضل مقارنة بهاتفي ايفون 11 و ايفون 11 برو ومماثلة تقريباً لسلسلة سامسونج جالكسي S20 في هذا الجانب.

بالطبع استهلاك البطارية يكون مختلف عند تجربة تصفح الإنترنت عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس كما وضحنا فبل ذلك في مقال سابق: كيف تؤثر شبكات الجيل الخامس في ايفون 12 على عمر البطارية؟

مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت

عند اختبار مشاهدة الفيديو ( يوتيوب ) عبر الوايفاي من خلال هاتفي ايفون 12 و ايفون 12 برو استطاعت البطارية أن تحقق نتيجة متوسطة مع عمر بطارية يدوم أكثر من 6 ساعات ونصف، ليست نتيجة مبهرة لكنها جيدة على أي حال. نفس النتائج تجدها مع تطبيقات بث المحتوى عبر الإنترنت مثل نتفلكس و شاهد وغيرها.

تشغيل الألعاب

هذه هي النتيجة الصادمة هنا في هذا الاختبار، حيث وجدَ أن بطارية ايفون 12 و ايفون 12 برو لا تدوم سوى 3 ساعات فقط عند تشغيل الألعاب!!

قطعاً هذا أداء سيء للغاية ويتضح ذلك أكثر عند المقارنة مع الهواتف الأخرى. تم اختبار البطارية مرتين بحسب موقع PhoneArena للتأكد من النتائج، مرة مع لعبة Call Of Duty Mobile ومرة أخرى مع لعبة Minecraft.

أداء بطارية ايفون 12 و ايفون 12 برو جيد ومقبول بشمل عام لكن فيما يتعلق بالألعاب هناك مشكلة حقيقية في استهلاك طاقة البطارية وكذلك ارتفاع حرارة ملحوظ لا نعرف إن كان ذلك مشكلة برمجية مؤقتة أم هو الحال في جميع الإصدارات.