إن للزنجيل فوائد صحية عديدة، ولكن سنتكلم في ما يأتي عن فوائد الزنجبيل للقلب على وجه الخصوص:

فوائد الزنجبيل للقلب

في ما يأتي ذكر لأبرز فوائد الزنجبيل للقلب، وأهم نتائج الدراسات حول ذلك:

1. يقي من أمراض القلب

يعد الزنجبيل مصدر غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تمنع الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي في الجسم، وهذا بدوره قد يساعد الجسم على مكافحة الأمراض المزمنة والوقاية منها، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومن نتائج الدراسات حول ذلك

قام مجموعة من الباحثين بدراسة بيانات أكثر من 4000 شخص، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص الذين يستخدمون الزنجبيل بشكل أكبر تقل لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب المزمنة، أو ارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة صغيرة أن مستخلص الزنجبيل يساعد في تقليل حدوث التشوهات القلبية عند الفئران المصابة بداء السكري، وقد يعود سبب ذلك بشكل جزئي إلى خصائص مستخلص الزنجبيل المضاد للأكسدة.

كما أشارت الأبحاث إلى أن تناول الزنجبيل يمكن أن يساهم في الوقاية من أمراض القلب، من خلال فوائده الاتية:

تقليل ضغط الدم.

منع النوبات القلبية.

منع تجلط الدم.

تخفيف حرقة المعدة.

تقليل الكوليسترول.

تحسين الدورة الدموية.

2. يساعد على تنظيم سكر الدم والكوليسترول

للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات بشكل فعال.

ومن المحتمل أن هذه الخصائص تسهم في التأثير الإيجابي للزنجبيل على القلب والأوعية الدموية وخاصة عند مرضى السكري.

إذ إنه يقلل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، ويساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

3. يسهم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية

هناك بعض الأدلة على أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا، وهي كالاتي:

وجدت إحدى المراجعات أن تناول جرعة 5 غرام أو أكثر من مستخلص الزنجبيل يمكن أن يكون له تأثيرًا مضادًا للصفيحات بشكل مفيد وهام.

يمكن أن تشمل فوائد الزنجبيل الصحية الاخرى ما يأتي:

1. الوقاية من الجراثيم

تساعد بعض المركبات الكيميائية الموجودة في الزنجبيل على الوقاية من الجراثيم، وخاصة في منع نمو البكتيريا، مثل: الإشريكية القولونية، والشيغلة.

2. تخفيف الغثيان

يساعد الزنجبيل في تهدئة المعدة المضطربة خاصة أثناء الحمل عن طريق تقليل تراكم الغازات في الأمعاء.

كما قد يساعد أيضًا في تخفيف دوار البحر أو الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي.

3. التخفيف من أعراض التهاب المفاصل

يعد الزنجبيل مضاد للالتهابات، مما يعني أنه يقلل من التورم، لذا فإنه قد يفيد بشكل خاص في علاج أعراض كل من التهاب المفاصل الروماتويدي، والفصال العظمي.

المصدر: ويب طب

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