كيفية تحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب والإنترنت بسهولة بدون برامج؟

هل تود تحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب أو أي موقع آخر من مواقع مشاركة الفيديو على الإنترنت إلى جهازك بسهولة؟ موقع Download 4.cc يوفر لك ذلك وبدون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات أو برامج إضافية.

موقع Download4.cc يدعم التنزيل من يوتيوب بالإضافة إلى مئات المواقع الأخرى ومن أهمها شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستقرام وفيمو وأيضاً تيك توك وساوند كلاود وغيرها.

الموقع يعمل مباشرة من خلال المتصفح، ويتيح لك التنزيل بجودات مختلفة إما على هيئة فيديو بصيغة MP4 أو في شكل مقطع صوتي، ويعرض بجانب كل جودة حجم الملف.

كيفية تنزيل مقاطع الفيديو من الإنترنت بسهولة؟

اذهب إلى موقع Download4.cc

قم بنسخ رابط الفيديو الذي تود تنزيله.

الصق الرابط في المكان المخصص على موقع Download4.cc

اضغط على زر Download حتى يقوم الموقع بسحب الفيديو وتحويله.

سيعرض لك تحميل الفيديو أو الصوت فقط بجودة قياسية، إذا كان هذا مناسباً لك يمكنك بدء التحميل.

للتحميل بجودات وصيغ أخرى اضغط على Download other formats.

لبدء التحميل على الأندرويد وجهاز الحاسوب قم بالضغط مطولاً على زي التحميل واختيار حفظ الرابط.

إذا كنت تواجه مشاكل في التحميل من متصفح سفاري على الايفون والايباد، قم باستخدام متصفح تطبيق Documents.

رابط موقع تحميل الفيديو من يوتيوب والإنترنت