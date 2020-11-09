الكشف عن طاقم المركبة الأمريكية المتجهة نحو المحطة الفضائية الدولية

صرحت وكالة ناسا الفضائية عن طاقم المركبة الأمريكية الذي يستعد للإنطلاق منتصف الشهر الجاري نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة من فاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

وسيتكون طاقم العمل من رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي، الذين سيبقى على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يعمل حالياً على متنها أفراد البعثة رقم 64 الواصلين الى المحطة منذ منتصف أكتوبر الماضي وهم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الأمريكية الفضاء، كاثلين روبينز.

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