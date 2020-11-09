جوجل تخطط لجعل بعض مميزات تطبيق Google Photos مدفوعة

جوجل تقدّم لنا تطبيقات كثيرة فعلًا، ولعل ما يميز تطبيقاتها هو أن معظمها مجاني تمامًا وبالتأكيد لا يضم إعلانات، لكن يبدو أن الأمور ستتغير خصوصًا مع تطبيق Google Photos المحبوب، هذا حيث أن المطورين في XDA قد اكتشفوا أكواد جديدة في النسخة 5.18 من التطبيق تفيد أن بعض مميزات التطبيق وخصوصًا تعديل الصور من خلاله ستكون مدفوعة.

مميزات تعديل الصور في تطبيق Google Photos ستصبح مدفوعة

الكود الذي تم اكتشافه سيبدأ في إظهار النص “احصل على مميزات إضافية في تعديل الصور من خلال الاشتراك في عضوية جوجل ون” وهذا كما ظهر في لقطة الشاشة المسربة التي سنعرضها عليكم بالأسفل، وإن كنت لا تعرف خدمة Google One فهي خدمة اشتراك مدفوع تتيح لك مساحة تخزينية إضافية وعددًا من المميزات المختلفة، ومن ضمن هذه المميزات ستكون خواص تعديل الصور الجديدة.

ما ساهم في انتشار هذا الخبر هو أن التأثير المحبوب Color Pop والذي كنا نضعه على صورنا بشكل مستمر سيصبح ضمن الاشتراك المدفوع، وهذا التاثير هو الذي يقوم بإزالة كافة الألوان من الصورة عدا ألوانك أنت، أو ألوان الجسم الذي تحدده بشكل عام.

الخبر قد انتشر بقوة، وهو ما جعل جوجل تقدم بيانًا رسميًا لتوضح من خلاله حقيقة الأمر، وهنا أوضحت جوجل أن تأثير Color Pop سيكون متاح للاشتراكين المدفوع والمجاني، لكن ذلك المتاح للاشتراك المدفوع سيكون أفضل وأعلى أداءًا خصوصًا في التعامل مع الصور التي تعتمد على معلومات محددة لقياس العمق Depth وتحديدًا صور البورتريه معزولة الخلفية.