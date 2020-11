«فايزر» و«بيوأنتك» تُعلنان فعالية لقاحهما ضد كورونا بنسبة 90% وفق المرحلة الثالثة للاختبارات

أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

وتأمل شركة فايزر “Pfizer” بأن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، قبل منافستها مودرن.

ومن المقرر أن تجري لجنة مراقبة البيانات أول تقييم لها لأداء اللقاح بعد إصابة 32 مشاركًا في التجربة بفيروس كورونا الجديد.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وتوقع بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تتمكن شركة فايزر من تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام.

وأضاف بورلا أن الشركة قد تصدر بيانات حول ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا في وقت مبكر من هذا الشهر، هذا الاحتمال يبدو الآن ضئيلاً في أحسن الأحوال وخصوصا أن عقد الشركة مع الحكومة الأمريكية يتطلب منها تسليم لقاح لفيروس كورونا بحلول مارس الماضى.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أنه يرى مؤشر أمل في إعلان شركتي “فايزر” و”بيوأنتيك” التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90% للوقاية من كوفيد-19 محذّراً من أن المعركة لا تزال طويلة.

وقال بايدن في بيان: “أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل”.

وأضاف: “من المهم أيضاً في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد كوفيد-19 سيستغرق أشهراً إضافية”.

ونوه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أن لقاح شركة “فايزر” ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت بايدن إلى أن إعلان شركة “فايزر” خبر ممتاز، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.

وتابع بايدن في بيانه: “أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة. إعلان Pfizer يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي”.

The post «فايزر» و«بيوأنتك» تُعلنان فعالية لقاحهما ضد كورونا بنسبة 90% وفق المرحلة الثالثة للاختبارات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا