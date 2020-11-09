عروض البلاك فرايداي – مايكروسوفت ويندوز 10 و أوفيس 2019 متاح الآن بأرخص الأسعار تبدأ من 8$ فقط!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن بمناسبة عروض البلاك فرايداي يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com

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ويندوز 10 بأسعار أقل من 8 دولارات!

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Windows 10 Professional – $7.51

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – $11.39

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – $22.78

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – $29.60

وهذه المنتجات أيضاً:

Windows 10 Home – $8.16

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – $9.13

Windows 10 Home – 2 PCs – $13.57

Windows Server 2019 standard – $16.06

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مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016 المختلفة مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD62

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle at $34.92

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle at $35.00

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle at $24.74

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle at $25.01

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

منتجات أخرى

هناك منتجات أخرى يوفرها متجر GoDeal24.com مع خصومات تصل إلى 55% عند استخدام كوبون الخصم EGD55

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year at $15.57

Office365+windows 10 Pro at $21.11

Office365+windows 10 Home at $21.75

Office 2019 Home and Business for Mac at $51.51

Office 2016 Home and Business for Mac at $43.55

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

روابط تحميل منتجات مايكروسوفت الرسمية (مفاتيح التفعيل تصلك بعد الشراء عبر البريد الإلكتروني):