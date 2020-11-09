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قرية هندية تحتفل بفوز ابنتها بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند احتفالات ضخمة عقب فوز كاملا هاريس التي تنحدر من أصول هندية بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي.

حيث أطلق أهالي القرية التي ينحدر منها جد كاملا ألعاباً نارية احتفالاً بفوز كاملا التي تعد أول امرأة من أصول هندية وأفريقية تتولى هذا المنصب، كما قاموا بحمل صورها وتبادلوا التهاني احتفالاً بهذه المناسبة.

من جهةٍ أخرى عبّر خالها غوبالان بالاتشاندران المقيم في نيودلهي عن سعادته بانتصار ابنة شقيقته، وأكدّ سفر العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل مراسم حلف اليمين التي ستشارك فيها كاملا هاريس.

يذكر أنّ عائلة نائبة الرئيس الأمريكي سافرت من الهند إلى أمريكا عندما أدت ماكلا اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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