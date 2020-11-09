نوكيا تقتحم سوق “الرسيفرات” بجهاز متطور

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن جهاز بث جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Nokia 8000.

وسيعمل جهاز البث الجديد بمعالج Amolgic S950X3 رباعي النوى، وكرت شاشة ARM Mail-G31 MP2.

وسيدعم هذا الجهاز البث بدقة 4K، وبتقنية HDR10، وسيعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل Android TV GO، وسيحتوي على تطبيقات Netflix وAmazon Prime Video، بالإضافة لإمكانية تثبيت العديد من التطبيقات عبر جوجل بلاي.

وستأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز بسعة 2 غيغا بايت، وسيضم بلوتوث 4.2، واجهات متعددة تشمل USB 3.0A، وEthernet، وHDMI، ومدخل طاقة CD بالإضافة لوحدة تحكم مميزة بـ Chromecast، ومساعد غوغل الرقمي.

يذكر أنّ الشركة الفنلندية ستطلق جهاز البث الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 100 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية