الكشف عن جهاز يشحن الهواتف الذكية لاسلكياً

أعلنت شركة Mophie عن جهاز جديد لشحن الهواتف الذكية أطلقت عليه Juice Pack Connect.

وقالت Mophie إنّ جهازها الجديد يشبه الباور بانك، ويتميز بقدرته على شحن الهواتف بطريقة لاسلكية من خلال أداة تلصق خلف الهاتف.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير قادرة على شحن أي هاتف ذكي يدعم خاصية Qi من خلال منفذ USB-C.

ويتميز هذا الجهاز بقدرته على شحن الأجهزة الملحقة الأخرى كالسماعات وغيرها، بالإضافة لإمكانية وصله بالهواتف الذكية أو بحافظة الهواتف من خلال نظام تثبيت لاصق.

وسيحتوي جهاز Juice Pack Connect على مقبض يستخدم نفس أداة التثبيت مما يعطي تماسكاً وأماناً أكثر للهاتف الذكي.

يذكر أن Mophie ستطرح جهازها الجديد في الأسواق العالمية عبر موقع Zagg.com بسعر 79.95 دولارا أمريكيا.

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