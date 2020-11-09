سوني تطلق سماعات لاسلكية مزودة بتقنية “إكسترا باص”

كشفت شركة سوني اليابانية عن سماعات لاسلكية جديدة مزودة بتقنية إكسترا باص أطلقت عليها WF-XB700.

وتتميز السماعة الجديدة بتصميمها ثلاثي المنحنيات Ergononmic Tri-hold الذي يمنح الأذن راحة كبيرة عند الاستخدام، بالإضافة لمقاومتها الماء وفق معيار IPX4 مما يجعلها مناسبة للاستخدام تحت الماء وأثناء ممارسة الرياضات البدنية المختلفة.

وصممت الشركة اليابانية السماعة الجديدة بطريقة تجعلها تحافظ على وضوح الصوت من خلال إنشاء إيقاعات دقيقة ومثيرة تعمل على تكبير جميع مسارات الموسيقى.

وستوفر سوني سماعة WF-XB700 ب4 مقاسات مصنوعة من السيليكون، وأزار تساعد المستخدم في الوصول للمساعد الصوتي الخاص بهاتفه الذكي، بالإضافة لتشغيل الموسيقى، والتواصل مع جهات الاتصال.

وستحتوي السماعة على بطارية وحقيبة شحن تجعلها تعمل لمدة 18 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

يذكر أنّ الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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