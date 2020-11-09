هاكرز محترفون ينجحون في اختراق iOS 14، ويندوز 10 وأندرويد!

في عالم الاختراق هناك نوعين من المخترقين (الهاكرز) وهم الـWhite Hat Hackers أو المخترقين الأخلاقيين، وهم الذين يخترقون التطبيقات والمنتجات بهدف تنبيه الشركة المطورة بالأخطاء والحصول على مكافآت، والمتخترقين غير الأخلاقيين معاينة (يُفتح في علامة تبويب جديدة)Black Hat Hackers والذين يستخدمون هذه الثغرات لصالهم! ويوم أمس قد تم عقد واحد من أكبر الفعاليات التي تضم النوع الأول من المخترقين، وخلالها تم اختراق منتجات وخدمات وأنظمة في غاية الشهرة، ولعل أبرزها كان اختراق iOS 14 واختراق ويندوز 10!

اختراق iOS 14 وويندوز 10 مع خدمات وأنظمة أخرى عديدة

نحن هنا نتحدث عن الحدث الغني عن التعريف Tianfu Cup، وهو الذي يتم عقده في مدينة شينجدو في وسط الصين وهذا العام كان الجيل الثالث من هذا الحديث أو هذا الكأس، والمخترقين هناك قد تمكنوا فعليًا من اختراق أنظمة في غاية القوة والتعقيد ليبرحوا في النهاية ما يصل إلى 1.21 مليون دولار أمريكي كجائزة لهذا الإنجاز التقني.

ما يميز هذه المسابقة هو أن الفرق المتنافسة كانت تحصل على وقت مدته 5 دقائق فقط لكي يحاولوا فيه اختراق الخدمة أو الجهاز الذي يتنافسون عليه! وعلى كل عملية اختراق ناجحة كان كل فريق يحصل على مبلغ مالي معين.

TFC 2020 has come to the end, all these excellent offensive researchers and their burning 0days makes #TFC 2020 a success! Thank you all for participating and following!🥳🥳🥳 pic.twitter.com/MwJLc5M0B4 — TianfuCup (@TianfuCup) ٨ نوفمبر ٢٠٢٠

نظرًا لأن هذا الحدث أخلاقي في المقام الأول، فقد قام المنظمين بإخبار الشركات المصنعة للبرمجيات أو الأنظمة بالثغرات والأخطار التي اكتشفها المخترقين، وفيما يلي نشارككم القائمة المذهلة بالأنظمة، التطبيقات والخدمات لتي تم اختراقها فعليًا: