إليكم أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال

حددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال الصغار بالتعب، الخمول، انتفاخ الوجه، تورم العينين، بحة في الصوت، برودة البشرة وجفافها، بالإضافة لحدوث زيادة في الوزن بدون أسباب واضحة.

وأشارت إلى أنّ أعراضها لدى المراهقين تشمل تأخر البلوغ والشعور بالاكتئاب، بالإضافة لتأخر الحيض وعدم انتظامه لدى المراهقات.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ مضاعفات قصور الغدة الدرقية تتمثل في اضطرابات في النمو والتطور الذهني.

وطالبت الرابطة الألمانية الأهالي باستشارة الأطباء فور ظهور الأعراض على أبنائهم، وقالت إنّ تحليل عينة الدم قادر على تحديد ما إن كان الطفل مصابا بقصور الغدة الدرقية أم لا، وأكدّت إمكانية علاج قصور الغدة الدرقية من خلال تناول المريض لأدوية معينة لمدة طويلة.

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